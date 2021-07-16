Утвержден новый стандарт бухучета для госсектора

Для госсектора утвержден новый федеральный стандарт бухучета — «Государственная (муниципальная) казна».
Стандарт устанавливает единые требования к бюджетному учету активов, классифицируемых как нефинансовые активы имущества казны.
Стандарт не применяется в отношении: биологических активов; библиотечных фондов; финансовых инструментов; незавершенного производства, возникающего по договорам строительного подряда, порядок учета которого устанавливается актами, регулирующими ведение бюджетного учета; объектов, относящихся к активам культурного наследия.
К основным группам нефинансовых активов имущества казны, согласно стандарту, относится:
- недвижимое имущество, составляющее казну;
- движимое имущество, составляющее казну;
- драгоценные металлы и драгоценные камни;
- нематериальные активы, составляющие казну;
- непроизведенные активы, составляющие казну;
- материальные запасы, составляющие казну;
- прочие активы имущества казны;
- нефинансовые активы, составляющие казну в концессии.
Новый ФСБУ применяется с 1 января 2023 года.