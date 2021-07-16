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Утвержден новый стандарт бухучета для госсектора

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Рубрика Учет в госсекторе
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Для госсектора утвержден новый федеральный стандарт бухучета  — «Государственная (муниципальная) казна».

Стандарт устанавливает единые требования к бюджетному учету активов, классифицируемых как нефинансовые активы имущества казны.

Стандарт не применяется в отношении: биологических активов; библиотечных фондов; финансовых инструментов; незавершенного производства, возникающего по договорам строительного подряда, порядок учета которого устанавливается актами, регулирующими ведение бюджетного учета; объектов, относящихся к активам культурного наследия.

К основным группам нефинансовых активов имущества казны, согласно стандарту, относится:

  • недвижимое имущество, составляющее казну;
  • движимое имущество, составляющее казну;
  • драгоценные металлы и драгоценные камни;
  • нематериальные активы, составляющие казну;
  • непроизведенные активы, составляющие казну;
  • материальные запасы, составляющие казну;
  • прочие активы имущества казны;
  • нефинансовые активы, составляющие казну в концессии.

Новый ФСБУ применяется с 1 января 2023 года.

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