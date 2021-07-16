Срок действия паспортов, подлежащих замене, продлят до 90 суток. А выдавать новый будут через 5 дней

Нововведения по сроку действия и оформления паспортов будут вступать в силу постепенно. Первоначально увеличат срок действия паспортов, подлежащих замене. А с 1 июля 2022 года — уменьшат срок выдачи нового паспорта.

Информация о продлении срока действия российских паспортов опубликована на официальном сайте правительства, однако подписанное постановление еще не опубликовали.

Первое нововведение — продлен срок действия паспорта, после наступления возраста 20 и 45 лет. Он составит максимум 90 дней.

«На период оформления нового паспорта, которое занимает от 10 до 30 дней, гражданину выдаётся временное удостоверение личности. Однако с таким документом он, к примеру, не может оформить в банке кредит или зарегистрироваться на портале Госуслуг. Новое постановление избавит людей от таких неудобств.

Теперь паспорта граждан, которым исполнится 20 или 45 лет, будут оставаться действительными до дня оформления нового паспорта, но не более, чем 90 дней после достижения этого возраста.

То есть экстренно переоформлять документ сразу после дня рождения не понадобится», — сообщили в пресс-службе Правительства.

По первоначальному проекту МВД предполагалось данный, что данный срок составит 30 дней, но его увеличили в 3 раза. Читать — тут.

Данное новшество вступит в силу с

Второе нововведение — после 14-летия подать документы на оформление паспорта необходимо получить в течение 90 дней, а сейчас — в течение 30 дней.

Оно так же вступает в силудокумента.

Третье нововведение — оформление нового паспорта займет всего 5 дней.

Сейчас срок оформления — 10 дней, но его могут и продлить до 30 дней. Данное новшество начнет действовать