Число закрытых компаний и ИП бьет рекорды

Число закрывшихся с начала года компаний и прекративших свою деятельность индивидуальных предпринимателей в России достигло 724 тыс. Это рекордный показатель с 2013 года.

Данные ФНС о госрегистрации проанализировали «Известия».

В январе–июне 2021 года количество закрывшихся ИП и фермерских хозяйств составило 553 тыс. —, чем в аналогичный период 2020-го. Наиболее частой причиной закрытия бизнеса было решение о прекращении деятельности (его приняли 289 тыс. ИП).

При этом 258 тыс. ИП были принудительно исключены из ЕГРИП.

Под эту меру попадают предприниматели, которые более 15 месяцев не сдают налоговую отчетность или не продлевают действие патента, а также имеют налоговые долги.

Упраздненных юрлиц оказалось в три раза меньше: по данным налоговой, это 170 тыс. фирм. При этом по сравнению с 2019 годом их количество сократилось на 22% и в целом стало самым скромным с 2015 года (тогда деятельность прекратило 138 тыс. юрлиц).

Большинство юрлиц (134 тыс.) исключили из ЕГРЮЛ по решению налоговиков — это возможно, если в последние 12 месяцев они не предоставляли отчетность и не осуществили ни одной операции по банковским счетам. Более 29 тыс. компаний самостоятельно приняли решение прекратить деятельность, а 4 тыс. перестали существовать в результате реорганизации.

В общей сложности в 2021 году с рынка ушло 724 тыс. юрлиц и ИП. Это рекорд с 2013 года: тогда деятельность прекратило 820 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей.

Однако регистрация новых фирм в этот период не прекратилась: по данным ФНС, в первой половине 2021 года было создано 410 тыс. ИП и 121 тыс. юрлиц.

Таким образом, чистый отток компаний составил 192 тыс. фирм. Всего же на сегодня в России действует 6,9 млн бизнесов — 3,3 млн компаний и 3,5 млн ИП, следует из статистики налоговой службы.

Среди причин такой печальной статистики эксперты называют, в частности, продолжающуюся чистку реестров от недействующих компаний и ИП, а также переход многих предпринимателей в статус самозанятых. Хотя и кризис из-за пандемии подтолкнул многие компании к уходу с рынка.