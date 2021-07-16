⚡️ В Москве с понедельника можно идти в ресторан или кафе без QR-кода

В Москве с понедельника отменяется система обязательных QR-кодов для ресторанов и кафе. Новость дополняется.
Об этом пишет «РБК» со ссылкой на сообщения столичного мэра в эфире телеканала «Россия».
«Система QR-кодов выполнила свою задачу и будет отменена в связи с тем, что большая часть московских компаний сумела вакцинировать 60% сотрудников. Всего за последний месяц более двух миллионов человек сделали прививку от COVID-19», — сообщил Собянин.
По его словам, задача по стимулированию вакцинации была выполнена благодаря московским рестораторам.