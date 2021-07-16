💻 При продаже монитора в комплекте с компьютером необходимо оформлять документы в системе прослеживаемости

При продаже компьютерного комплекта с монитором необходимо оформлять операцию в соответствии с правилами системы прослеживаемости товаров. Т.е. все документы должны быть в электронном виде и с регистрационным номером партии товара.

ФНС пояснила, что объединение товаров в набор или комплект, например, включение монитора в состав автоматизированного рабочего места, не является основанием для прекращения прослеживаемости таких товаров, поскольку не происходит переработки товара, изменения его первоначальных физических характеристик. Товар не становится неотъемлемой частью другого имущества.

При последующей реализации комплекта с монитором необходимо формировать счет-фактуру или универсальный передаточный документ в электронной форме. При этом в новых графах счета-фактуры, содержащих реквизиты прослеживаемости, подлежат отражению реквизиты прослеживаемости по каждому товару, включенному в комплект, в подстроках к строке, где указан этот комплект.

Такие разъяснения приведены в письме ФНС № ЕА-4-15/9015@ от 28.06.2021 г.