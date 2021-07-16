Срок сдачи отчета о вакцинации сотрудников продлен до 22 июля

Сдать отчет об обязательной вакцинации 60% сотрудников можно до 22 июля 2021 года. Это касается тех столичных компаний, которые еще не успели сдать этот отчет.

О переносе срока сдачи сообщили на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по г. Москве.

Перенос срока сдачи отчета связан с тем, что объемы вакцинации свидетельствуют о том, что большинство предприятий все же выполнили требование.