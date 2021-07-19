ФНС ведет электронную базу ЗАГС, но не отвечает за их действия

Единая электронная база ЗАГС, в которой регистрируются все акты гражданского состояния, находится в ведомстве Федеральной налоговой службы. Но налоговики не отвечают за то, что «накосячили» работники ЗАГСов и не выдают никаких дубликатов документов.

ФНС является просто оператором базы ФГИС «ЕГР ЗАГС». Жалобы на действия работников, отказавших в госрегистрации какого-то акта, надо отправлять в региональное Управление ЗАГС или в Минюст. А может даже обжаловать в судебном порядке. Обращаться к налоговикам бесполезно.

Тоже касается и получение дубликатов — за ними надо обращаться в ЗАГС, а не в налоговую инспекцию.

Такие разъяснения приведены на сайте ФНС в разделе «Часто задаваемые вопросы».