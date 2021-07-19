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Налоговые преступления: схемы, субсидиарка, налоговая реконструкция. Бесплатный вебинар через 1,5 часа

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Рубрика Обучение для бухгалтеров
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Какие компании сейчас попадают под подозрение налоговой? Эти знания рано или поздно могут пригодиться любому бизнесу.

Центр обучения «Клерка» напоминает — сегодня в 11:00 по Москве начнется бесплатный вебинар «Налоговые преступления: схемы, субсидиарка, налоговая реконструкция».

На вебинаре обсудим:

  • доказательства, которые нужно собрать следователю, чтобы привлечь главбуха и гендира к ответственности: разбор реальных дел;
  • почему не платит налоги компания, а задолженность перед бюджетом взыскивают с руководителя и главбуха;
  • почему ущерб, причиненный преступлением, не всегда равен сумме недоимки, установленной ИФНС и «засиленной» Арбитражным судом;
  • как вовремя привлеченный специалист поможет выиграть уголовное дело.

Записывайтесь, еще есть немного времени! Даже если вебинар начнется, вы можете присоединиться в процессе.

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