Налоговые преступления: схемы, субсидиарка, налоговая реконструкция. Бесплатный вебинар через 1,5 часа

Какие компании сейчас попадают под подозрение налоговой? Эти знания рано или поздно могут пригодиться любому бизнесу.
Центр обучения «Клерка» напоминает — сегодня в 11:00 по Москве начнется бесплатный вебинар «Налоговые преступления: схемы, субсидиарка, налоговая реконструкция».
На вебинаре обсудим:
- доказательства, которые нужно собрать следователю, чтобы привлечь главбуха и гендира к ответственности: разбор реальных дел;
- почему не платит налоги компания, а задолженность перед бюджетом взыскивают с руководителя и главбуха;
- почему ущерб, причиненный преступлением, не всегда равен сумме недоимки, установленной ИФНС и «засиленной» Арбитражным судом;
- как вовремя привлеченный специалист поможет выиграть уголовное дело.
Записывайтесь, еще есть немного времени! Даже если вебинар начнется, вы можете присоединиться в процессе.