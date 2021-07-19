Состав профвычета у ИП на ОСНО аналогичен списку расходов организаций на ОСНО

Отражая вычет (расходы) в книге учета и декларации 3-НДФЛ, ИП на ОСНО должен ориентироваться на главу 25 НК.

Напомним, ИП на ОСНО имеют право на получение профессиональных налоговых вычетов в сумме фактически произведенных ими и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с извлечением доходов.

При этом сумма вычета не может быть больше суммы доходов от осуществления предпринимательской деятельности.

Состав расходов, принимаемых к вычету, определяется налогоплательщиком самостоятельно в порядке, аналогичном порядку определения расходов для расчета налога на прибыль организаций, установленному главой 25 НК.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-04-05/50508 от 25.06.2021.

Кроме того, следует иметь в виду, что расходы должны быть подтверждены документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ, либо документами, оформленными в соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном государстве, на территории которого были произведены такие расходы.

Также, как отметил Минфин, подойдут документы, косвенно подтверждающие произведенные расходы (в том числе таможенная декларация, приказ о командировке, проездные документы, отчет о выполненной работе в соответствии с договором).