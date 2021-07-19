Более 70% продолжают экономить, хотя зарплатой удовлетворены

Две трети опрошенных отметили, что продолжают экономить на покупках. Причина — рост цен на товары повседневного спроса. Даже не смотря на то, что размером зарплаты удовлетворены.
Такие данные показало исследование NielsenIQ:
«Неопределенность, вызванная пандемией, привела к интересной ситуации: половина опрошенных сохраняют уверенность в своем финансовом положении, но продолжают сокращать расходы», — отметила директор по аналитике и консалтингу «NielsenIQ Россия» Марина Волкова.
Цитата по «Коммерсантъ».
Опрошенные готовы экономить:
- 68% — в развлечениях вне дома;
- 67% — в покупке новой одежды;
- 61% — на походах в кафе и рестораны;
- 54% — в отпуске;
- 46% — в покупке еды навынос и доставке готовых блюд;
- 41% — в приобретении товаров известных брендов.
По информации издания, ритейлеры отмечают уменьшение размера среднего чека по магазинам. Что также свидетельствует об экономии.
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