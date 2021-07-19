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Более 70% продолжают экономить, хотя зарплатой удовлетворены

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Рубрика Общество. Люди. События
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Две трети опрошенных отметили, что продолжают экономить на покупках. Причина — рост цен на товары повседневного спроса. Даже не смотря на то, что размером зарплаты удовлетворены.

Такие данные показало исследование NielsenIQ:

«Неопределенность, вызванная пандемией, привела к интересной ситуации: половина опрошенных сохраняют уверенность в своем финансовом положении, но продолжают сокращать расходы», — отметила директор по аналитике и консалтингу «NielsenIQ Россия» Марина Волкова.

Цитата по «Коммерсантъ».

Опрошенные готовы экономить:

  • 68% — в развлечениях вне дома;
  • 67% — в покупке новой одежды;
  • 61% — на походах в кафе и рестораны;
  • 54% — в отпуске;
  • 46% — в покупке еды навынос и доставке готовых блюд;
  • 41% — в приобретении товаров известных брендов.

По информации издания, ритейлеры отмечают уменьшение размера среднего чека по магазинам. Что также свидетельствует об экономии.

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