Каждому члену семьи с детьми предложили платить по 10 тыс. рублей ежемесячно

Справороссы предложили платить семьям с детьми по 10 тыс. рублей на каждого члена семьи. Законопроект будет внесен в Госдуму во второй половине августа.

Об этом рассказал председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов:

«Законопроект о Справедливом базовом доходе мы внесем во второй половине августа. Первая категория, которая будет получателем — это семьи с детьми. Мы предлагаем ежемесячно платить по 10 тыс. рублей каждому члену семьи, в которой есть дети», — отметил Миронов.

Цитата по « ТАСС ».

Выплаты будут производиться на каждого члена семьи. То есть матери-одиночке с одним ребенком планируется перечислять по 20 тыс. рублей ежемесячно. А семье из пяти человек (двое родителей и трое детей) — по 50 тыс. рублей в месяц.

Также председатель справороссов уточнил, что на данную инициативу из бюджета придется выделять 7,5 трлн рублей ежегодно. Партия предлагает ввести выплаты с 1 января 2022 года.

По словам Миронова, отмечает издание, законопроект — это только первый шаг по внедрению. Первая категория получателей — семьи с детьми. Так как именно эта ячейка общества чаще всего относится к малоимущим. Далее базовый доход хотят распространить на. А в конечном итоге — для