Mastercard может закрыть бренд Maestro. Как это скажется на картах Мир

Mastercard ведет переговоры о закрытии бренда Maestro, под которым выпускаются дебетовые карты. В России он используется в кобейджинговом соглашении по картам «Мир», позволяя расплачиваться ими за границей.
Платежная система Mastercard ведет консультации с национальной платежной системой Белоруссии о закрытии бренда Maestro. По словам источников «Коммерсанта», речь идет о закрытии бренда во всем мире.
Консультации именно с Белоруссией объясняется тем, что там около 10% карт международных платежных систем приходится на кобейджинговые программы, в то время как в России этот показатель составляет около 1%.
Карты Maestro являются дебетовыми или предоплаченными картами Mastercard, бренд появился в 1990 году.
Другой источник пояснил, что комиссии по картам Maestro низкие, поэтому развивать их невыгодно ни банкам, ни платежной системе. Еще один собеседник «Ъ» добавляет, что карты Maestro не используются в интернет-коммерции, а основные усилия ведущих платежных систем направлены на развитие именно этого направления. В Mastercard заявили, что не могут «комментировать чьи-либо предположения, бренд работает без изменений».
По информации НСПК, кобейджинговые карты с Maestro выпускают ВТБ, Газпромбанк, МТС-банк, Челябинвестбанк, банк «Приморье».
Как отметили банковские эксперты, сообщает издание, если бренд Maestro будет закрыт, клиенты смогут перейти на другие кобейджинговые карты.У НСПК есть совместные карты с платежными системами JCB и UnionPay, а также договоренность с American Express, правда, как отмечают участники рынка, ни одной карты с ней еще не выпущено.