Mastercard может закрыть бренд Maestro. Как это скажется на картах Мир

Mastercard ведет переговоры о закрытии бренда Maestro, под которым выпускаются дебетовые карты. В России он используется в кобейджинговом соглашении по картам «Мир», позволяя расплачиваться ими за границей.

Платежная система Mastercard ведет консультации с национальной платежной системой Белоруссии о закрытии бренда Maestro. По словам источников «Коммерсанта», речь идет о закрытии бренда во всем мире.

Консультации именно с Белоруссией объясняется тем, что там около 10% карт международных платежных систем приходится на кобейджинговые программы, в то время как в России этот показатель составляет около 1%.

Карты Maestro являются дебетовыми или предоплаченными картами Mastercard, бренд появился в 1990 году.

По словам одного из собеседников «Ъ» на платежном рынке, поддерживать одновременно два бренда для платежной системы достаточно накладно, особенно если учесть, что второй не приносит большой прибыли.

Другой источник пояснил, что комиссии по картам Maestro низкие, поэтому развивать их невыгодно ни банкам, ни платежной системе. Еще один собеседник «Ъ» добавляет, что карты Maestro не используются в интернет-коммерции, а основные усилия ведущих платежных систем направлены на развитие именно этого направления. В Mastercard заявили, что не могут «комментировать чьи-либо предположения, бренд работает без изменений».

По информации НСПК, кобейджинговые карты с Maestro выпускают ВТБ, Газпромбанк, МТС-банк, Челябинвестбанк, банк «Приморье».

Как отметили банковские эксперты, сообщает издание, если бренд Maestro будет закрыт, клиенты смогут перейти на другие кобейджинговые карты.

У НСПК есть совместные карты с платежными системами JCB и UnionPay, а также договоренность с American Express, правда, как отмечают участники рынка,с ней еще не выпущено.