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Власти потратят 5 млрд на повышение к себе доверия. А эксперт предлагает простой бесплатный способ

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Рубрика Политика
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Правительство отобрало 42 проекта на 2021-2024 годы по развитию самых разнообразных сфер. Один из блоков — «Клиентоцентричность / Государство для граждан». Стоимость инициативы — 5 млрд руб., призвана поднять доверие к власти.  Эксперт же предлагает просто уравнять ответственность бизнеса и чиновников при проверках.

Об этом пишет «Коммерсантъ».

Программа инициатив стоимостью 504,8 млрд руб. федерального финансирования и 232 млрд руб. средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) — предлагаемый правительством Мишустина план достаточно быстрых, за три-четыре года, видимых изменений в положении дел в России в самых разных сферах — от среднего профессионального образования и развития медицинской науки до беспилотного судовождения и передовых инженерных школ.

Всего проектов пять:

  • Социальный, 236,8 млрд руб. Среди интересного — слияние ПФР и ФСС в 2023 году, унификация системы страховых взносов, цифровизация всех систем господдержки.
  • Технологический рывок — меры отраслевой поддержки. Этот блок стоит 130,5 млрд руб. и 118,7 млрд руб. инвестиций ФНБ.
  • Строительные инициативы, 42,4 млрд руб. федеральных расходов, 54,2 млрд руб. трат ФНБ.
  • «Экологический блок» инициатив, стоит 73,1 млрд руб.
  • «Клиентоцентричность / Государство для граждан». Это, видимо, самый «тяжелый» с точки зрения самого госаппарата проект изменения государственной корпоративной культуры. Стоит «всего» 5 млрд.
Прокомментировала Елена Ульянова, депутат Думы г.Томска, заместитель председателя Партии Роста.

«Правительство обнародовало богатый набор социально-экономических инициатив ценой в 736 миллиардов. Как заявлено — для блага общества. Вроде все хорошо, все полезно. Но, как всегда, для простого человека не слишком понятно.

А почему бы не начать с конца? Почему не посмотреть на бескрайние российские поля и леса и не сказать: хотим, чтобы здесь через пять лет стояли новые заводы и фабрики, новые коровники и зернохранилища. Чтобы по улицам деревень, посёлков и городков ходили не только пенсионеры, как сейчас, а здоровые молодые люди, работающие на этих новых производствах, получающие хорошую зарплату, планирующие свою жизнь и жизнь своих детей именно здесь, а не в Москве и не в Питере.

И поставив такую цель — посчитать, что для неё надо сделать, и сколько это будет стоить. Что, слишком честно получится? Слишком простые и понятные обязательства придётся на себя взять?

Ладно, скажу только об одном ещё. В списке есть инициатива под названием „Клиентоцентричность / Государство для граждан“. Очередная попытка поднять доверие к власти. „Система HR для госслужбы, тестирование изменяющихся практик, мониторинг оказания государственных услуг, создание систем обратной связи“...

Ребята, сделайте простую и бесплатную вещь, от которой доверие к вам скакнёт до небес. Уравняйте ответственность бизнеса и чиновников при проверках. Напортачил бизнес — платит бизнес по КоАП. Напортачил проверяющий, нанёс проверяемому беспричинный ущерб — платит проверяющий. А не игра в одни ворота, как сейчас.

Слабо такую инициативу реализовать?».

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