Создадут гарантийную систему для негосударственных пенсий

Власти положительно относятся к идее создания системы гарантирования прав участников негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) по аналогии с гарантированием пенсионных накоплений и банковских вкладов в размере 1,4 млн рублей.

Правительство в лице Минфина подготовило положительный отзыв на соответствующий законопроект № 1185065-7, который был внесен в Думу в июне этого года.

В проекте отзыва говорится: «Создание системы гарантирования сохранности средств пенсионных резервов окажет позитивное влияние в части обеспечения прав граждан на беспрепятственное получение негосударственных пенсий, что, в свою очередь, способно повысить для потребителей привлекательность пенсионных продуктов, предлагаемых НПФ, осуществляющими деятельность по НПО».

Система будет организована(АСВ). НПФ будут платить туда ежегодные взносы.

Гарантийными случаями в соответствии с законопроектом будут являться аннулирование лицензии НПФ (за исключением добровольного) или банкротство НПФ.

Согласно законопроекту, размер гарантийного возмещения рассчитывается исходя из суммы пенсионных взносов, фактически поступивших в фонд-участник. К этой норме у Минфина замечание: необходимо прописать, что должна быть гарантия сохранности не только внесенных пенсионных взносов, но и определенного дохода от управления этими средствами.

В Минфине также отметили, что в связи с принятием законопроектав части установления особенностей исчисления и уплаты НДФЛ в отношении выплаты гарантированного возмещения, а также налога на прибыль организаций АСВ и НПФ.

Законопроект планируется рассмотреть в Госдуме в ноябре, передает «Интерфакс».

Предполагается, что он вступит в силу с 1 января 2023 года.