Создадут гарантийную систему для негосударственных пенсий

Власти положительно относятся к идее создания системы гарантирования прав участников негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) по аналогии с гарантированием пенсионных накоплений и банковских вкладов в размере 1,4 млн рублей.
Правительство в лице Минфина подготовило положительный отзыв на соответствующий законопроект № 1185065-7, который был внесен в Думу в июне этого года.
В проекте отзыва говорится: «Создание системы гарантирования сохранности средств пенсионных резервов окажет позитивное влияние в части обеспечения прав граждан на беспрепятственное получение негосударственных пенсий, что, в свою очередь, способно повысить для потребителей привлекательность пенсионных продуктов, предлагаемых НПФ, осуществляющими деятельность по НПО».Система будет организована на базе Агентства по страхованию вкладов (АСВ). НПФ будут платить туда ежегодные взносы.
Гарантийными случаями в соответствии с законопроектом будут являться аннулирование лицензии НПФ (за исключением добровольного) или банкротство НПФ.
Согласно законопроекту, размер гарантийного возмещения рассчитывается исходя из суммы пенсионных взносов, фактически поступивших в фонд-участник.В Минфине также отметили, что в связи с принятием законопроекта необходимо внесение изменений в НК в части установления особенностей исчисления и уплаты НДФЛ в отношении выплаты гарантированного возмещения, а также налога на прибыль организаций АСВ и НПФ.
К этой норме у Минфина замечание: необходимо прописать, что должна быть гарантия сохранности не только внесенных пенсионных взносов, но и определенного дохода от управления этими средствами.
Законопроект планируется рассмотреть в Госдуме в ноябре, передает «Интерфакс».
Предполагается, что он вступит в силу с 1 января 2023 года.