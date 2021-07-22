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Как платить страховые взносы главе КФХ, если он ведет и другую предпринимательскую деятельность

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Рубрика КФХ
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Главы КФХ не уплачивают пенсионные взносы в размере 1% с доходов, свыше 300 тыс.рублей. Но если они одновременно ведут предпринимательскую деятельность как ИП или иную профессиональную деятельность (оценщик, медиатор и т.п.), то такие взносы они платить должны.

ФНС в письме от 19.07.2021 № БС-4-11/10114@ дала разъяснения нижестоящим налоговым о том, как уплачивать взносы в случае совмещения деятельности:

  • однократно уплачивается за себя фиксированный платеж по страховым взносам на ОПС и ОМС в размерах, установленных пунктом 1 статьи 430 НК, независимо от количества видов осуществляемой деятельности (предпринимательской деятельности и деятельности в качестве главы КФХ);
  • доплачивается на свое пенсионное страхование 1,0 % с суммы дохода только от предпринимательской или иной профессиональной деятельности (без деятельности КФХ), превышающей 300 000 руб. за расчетный период с учетом максимального лимита;
  • за каждого члена КФХ глава уплачивает фиксированные платежи по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование .
Кроме того, в случае если человек является еще членом другого КФХ, то уплату за него страховых взносов на ОПС и ОМС в фиксированных размерах производит другое физическое лицо — глава этого КФХ и включает подлежащие уплате суммы в расчет по страховым взносам, который этот глава КФХ представляет в налоговый орган.

Расчет по страховым взносам с разделом 2 глава КФХ сдает один раз в год, до 30 января. В нем указываются только взносы, уплаченные за самого главу и членов КФХ, если у них нет наёмных работников.

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