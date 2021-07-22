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📱Зарегистрировать ИП можно через мобильник

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Рубрика Регистрация бизнеса
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В октябре 2020 года приложение «Личный кабинет ИП» для платформ iOs и Android было обновлено: в нем появилась функция государственной регистрации в качестве ИП.

Приложение можно установить на мобильный телефон с помощью QR-кодов, размещенных на сайте ФНС, или скачать из магазина приложений.

После установки следует перейти по кнопке «Зарегистрировать ИП», размещенной в нижней части экрана первой страницы.

Будущему ИП потребуется пройти несколько несложных шагов:

  • сделать селфи;
  • снять вторую и третью страницы паспорта (с фотографией и паспортными данными);
  • выбрать виды деятельности, которыми он планирует заниматься;
  • уплатить госпошлину в размере 800 рублей.

Одновременно в приложении можно отметить, что предполагается переход на УСН или ЕСХН. Программа сама сформирует все необходимые документы для пользователя.

Уже на следующий рабочий день после направления документов можно лично явиться в регистрирующий орган по месту жительства с паспортом. Регистрация будет проведена в этот же день, уточняет ФНС.

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