Малый бизнес сможет получить гранты при приостановке работы из-за ковида

Малому бизнесу будут выдавать гранты в случае приостановки деятельности из-за ковида. Но только в случае ужесточения региональных ограничительных мер.
С таким предложением выступил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании президента с членами правительства.
Гранты могут быть выданы:
Основное условие — компания относится к субъектам малого и среднего предпринимательства или к некоммерческим организациям.
- общепиту;
- организациям торговли;
- гостиничному бизнесу;
- компаниям из индустрии культуры и отдыха;
- транспорту;
- организациям, оказывающим бытовые услуги.
Размер гранта — от половины до целого МРОТ (12 792 рубля) на одного сотрудника.
«Размер гранта предлагаем рассчитывать исходя из половины МРОТ на каждого сотрудника за две недели ограничений. Если сроки ограничений будут продлены, то, соответственно, размер гранта будет увеличиваться пропорционально вплоть до одного МРОТ на сотрудника», — отметил Решетников.Для получения гранта, если в регионе введут локдаун, надо будет обращаться к налоговикам. Заявление на получение финансирования можно будет подать лично или отправить через ЛК налогоплательщика, по ТКС или по Почте России.
Путин данную идею поддержал.
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