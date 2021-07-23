С 2022 года будет новая декларация по налогу на имущество

Утверждена новая декларация по налогу на имущество. Её надо будет сдавать, начиная с отчетности за 2022 год.
Приказ от 18.06.2021 № ЕД-7-21/574@ официально опубликован.
Изменение формы декларации связано с тем, что с налогового периода 2022 года отчет не будет сдаваться по объектам, у которых налог считается от кадастровой стоимости. Для этой недвижимости вводится такой же порядок, как по транспортному и земельному налогам — компания сама рассчитывает сумму и перечисляет ее в бюджет, а инспекция направляет сообщение об исчисленном налоге.
Этим же приказом утверждены и другие документы, применяемые при администрировании имущественных налогов организаций и физлиц:
- сообщение о наличии объектов недвижимого имущества и (или) транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам, уплачиваемым физическими лицами;
- заявление налогоплательщика-организации о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу и (или) земельному налогу;
- сообщение о наличии у налогоплательщика-организации транспортных средств и (или) земельных участков, признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам.