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С 2022 года будет новая декларация по налогу на имущество

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Рубрика Декларация по налогу на имущество
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Утверждена новая декларация по налогу на имущество. Её надо будет сдавать, начиная с отчетности за 2022 год.

Приказ от 18.06.2021 № ЕД-7-21/574@ официально опубликован.

Изменение формы декларации связано с тем, что с налогового периода 2022 года отчет не будет сдаваться по объектам, у которых налог считается от кадастровой стоимости. Для этой недвижимости вводится такой же порядок, как по транспортному и земельному налогам — компания сама рассчитывает сумму и перечисляет ее в бюджет, а инспекция направляет сообщение об исчисленном налоге.

Этим же приказом утверждены и другие документы, применяемые при администрировании имущественных налогов организаций и физлиц:

  • сообщение о наличии объектов недвижимого имущества и (или) транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам, уплачиваемым физическими лицами;
  • заявление налогоплательщика-организации ‎о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу и (или) земельному налогу;
  • сообщение о наличии у налогоплательщика-организации транспортных средств и (или) земельных участков, признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам.

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