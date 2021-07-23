С 2022 года будет новая декларация по налогу на имущество

Утверждена новая декларация по налогу на имущество. Её надо будет сдавать, начиная с отчетности за 2022 год.

Приказ от 18.06.2021 № ЕД-7-21/574@ официально опубликован.

Изменение формы декларации связано с тем, что с налогового периода 2022 года отчет не будет сдаваться по объектам, у которых налог считается от кадастровой стоимости. Для этой недвижимости вводится такой же порядок, как по транспортному и земельному налогам — компания сама рассчитывает сумму и перечисляет ее в бюджет, а инспекция направляет сообщение об исчисленном налоге.

Этим же приказом утверждены и другие документы, применяемые при администрировании имущественных налогов организаций и физлиц: