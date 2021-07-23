Как директору компании получить электронную подпись в налоговой

Как директору получить квалифицированный сертификат и ключ электронной подписи в налоговой? Инструкцию опубликовала ФНС на своем сайте в разделе часто задаваемых вопросов.
Шаг 1. Купите USB-носитель ключевой информации (токен) для записи квалифицированного сертификата и ключа электронной подписи, сертифицированный ФСТЭК или ФСБ.
Шаг 2. Подготовьте документы:
- документ, удостоверяющий личность;
- СНИЛС.
Шаг 3. Посетите Удостоверяющий центр ФНС и представьте документы и носитель ключевой информации (токен). Сотрудники УЦ проведут идентификацию личности и запишут на предъявленный носитель ключ электронной подписи и сертификат к нему.
Получить квалифицированный сертификат также можно через Личный кабинет налогоплательщика – физического лица, заполнив заявление.
После заполнения электронной формы заявителю будет предложено выбрать удобное место и время для визита в Удостоверяющий центр, чтобы подтвердить личность и получить на руки электронную подпись.
Шаг 4. Загрузите необходимое программное обеспечение (КриптоПро CSP и другое нужное программное обеспечение для работы с носителем ключевой информации (токеном) и установите сертификат на свое рабочее место.
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