Как директору компании получить электронную подпись в налоговой

Как директору получить квалифицированный сертификат и ключ электронной подписи в налоговой? Инструкцию опубликовала ФНС на своем сайте в разделе часто задаваемых вопросов.

Шаг 1. Купите USB-носитель ключевой информации (токен) для записи квалифицированного сертификата и ключа электронной подписи, сертифицированный ФСТЭК или ФСБ.

Шаг 2. Подготовьте документы:

документ, удостоверяющий личность;

СНИЛС.

Шаг 3. Посетите Удостоверяющий центр ФНС и представьте документы и носитель ключевой информации (токен). Сотрудники УЦ проведут идентификацию личности и запишут на предъявленный носитель ключ электронной подписи и сертификат к нему.

Получить квалифицированный сертификат также можно через Личный кабинет налогоплательщика – физического лица, заполнив заявление.

После заполнения электронной формы заявителю будет предложено выбрать удобное место и время для визита в Удостоверяющий центр, чтобы подтвердить личность и получить на руки электронную подпись.

Важно: руководители организаций, которые решили подать заявление электронным способом, должны это сделать через Личный кабинет налогоплательщика - физического лица, а не через ЛК организации.

Шаг 4. Загрузите необходимое программное обеспечение (КриптоПро CSP и другое нужное программное обеспечение для работы с носителем ключевой информации (токеном) и установите сертификат на свое рабочее место.