Розыск и привод совместно с МВД, если гендир не придет в налоговую. А что еще? Отключат свет или включат отопление летом?

Налоговики любят писать и высылать требования и уведомления. Но когда доходит дело до, как называемых, угроз, иногда действительно становится смешно.

Отрывок одного из таких уведомлений опубликовали в Фейсбуке:

Автор поста от себя добавляет:

«Я вот все жду, когда в Уведомлениях о вызове в налоговый орган инспекции в разделе с угрозами начнут писать: «в случае неявки отключим свет, газ, воду, мобильную связь / включим отопление» :-)».

Кто-то дополнил, что надо еще и интернет отключать:

«И интернет :-) отключим».

Хотя, нет... Бизнесу же как-то надо будет получать требования от налоговиков.

Кто-то предположил, что скоро будут заниматься магическими методами призыва руководителя в налоговую. Да и для наказания таком метод тоже подойдет:

«И куклу вуду из гендира сделают».

А вот один комментатор поинтересовался, в курсе ли МВД о таких затеях налоговиков:

«А МВД в курсе, что привод им осуществлять придется по требованию налогового органа?».

Но кого-то повеселил не привод гендира, а

«Про недостоверность данных здесь самое смешное из всего смешного, что написано».

На что ему ответили:

«Все собрали, на что фантазии хватило».

А какие вам приходили угрозы от налоговиков в требовании? Был розыск и привод?

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