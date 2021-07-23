Розыск и привод совместно с МВД, если гендир не придет в налоговую. А что еще? Отключат свет или включат отопление летом?

Налоговики любят писать и высылать требования и уведомления. Но когда доходит дело до, как называемых, угроз, иногда действительно становится смешно.
Отрывок одного из таких уведомлений опубликовали в Фейсбуке:
Автор поста от себя добавляет:
«Я вот все жду, когда в Уведомлениях о вызове в налоговый орган инспекции в разделе с угрозами начнут писать: «в случае неявки отключим свет, газ, воду, мобильную связь / включим отопление» :-)».Кто-то дополнил, что надо еще и интернет отключать:
«И интернет :-) отключим».
Хотя, нет... Бизнесу же как-то надо будет получать требования от налоговиков.
Кто-то предположил, что скоро будут заниматься магическими методами призыва руководителя в налоговую. Да и для наказания таком метод тоже подойдет:
«И куклу вуду из гендира сделают».
А вот один комментатор поинтересовался, в курсе ли МВД о таких затеях налоговиков:
«А МВД в курсе, что привод им осуществлять придется по требованию налогового органа?».Но кого-то повеселил не привод гендира, а недостоверность информации в ЕГРЮЛ:
«Про недостоверность данных здесь самое смешное из всего смешного, что написано».
На что ему ответили:
«Все собрали, на что фантазии хватило».
А какие вам приходили угрозы от налоговиков в требовании? Был розыск и привод?
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