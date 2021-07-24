❗❗❗Рекомендации работодателям по правилам оформления и проведения обязательной вакцинации

Роспотребнадзор и Минтруд совместно выпустили рекомендации для работодателей о том, как правильно оформить проведение вакцинации сотрудников, издать приказ, провести вакцинацию и отстранять или переводить на дистанционку непривитых.
Работодателю необходимо:1. Определить перечень работников, которые относятся к группе (категории) работников, подлежащих вакцинации по постановлению Главного государственного санитарного врача по субъекту Российской Федерации.
2. Издать приказ об организации проведения профилактических прививок.
В приказе необходимо указать:
- сведения о необходимости вакцинации;
- сроки прохождения вакцинации и предоставлении информации о прохождении вакцинации или об отказе от этой процедуры;
- порядок предоставления сведений (сертификатов) о прохождении вакцинации;
- порядок предоставления сведений о противопоказаниях к прививке;
- информацию о возможности отстранения работника на основании пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 17.07.1998 № 157-ФЗ, абзаца восьмого части первой статьи 76 Трудового кодекса Российской Федерации в случае отказа от прохождения вакцинации;
- должностное лицо, ответственное за организацию прохождения вакцинации и сбор информации о прохождении вакцинации сотрудниками.
Основания для издания приказа:
- постановление Главного государственного санитарного врача субъекта;
- подпункт 6 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- пункт 2 статьи 10 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
- пункт 18.3 СП 3.1/3.2.3 146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;
- приказ Минздрава России от 21 марта 2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».
4. Организовать прохождение вакцинации работниками централизовано или обеспечить работникам возможность в течение рабочего времени пройти вакцинацию самостоятельно с сохранением за работником заработной платы в период отсутствия на рабочем месте в связи с вакцинацией.
5. Приказом возможно определить меры поддержки работников, прошедших вакцинацию.
6. В случае отсутствия у работодателя документального подтверждения прохождения работником вакцинации к установленному сроку работодателю необходимо издать приказ об отстранении работника без сохранения заработной платы в случае отказа работника пройти вакцинацию без уважительной причины (при отсутствии сведений о противопоказаниях к вакцинации).
Основание – абзац восьмой части первой статьи 76 Трудового кодекса Российской Федерации, пункт 2 статьи 5 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».Форму приказа об отстранении работника в связи с отказом проходить вакцинацию работодатель может разработать самостоятельно.
В приказе необходимо указать фамилию, имя, отчество, должность работника, основания, по которым он отстраняется от работы, срок отстранения (на период эпиднеблагополучия).
7. В случае, если трудовая функция может быть выполнена дистанционно, работодатель вправе предложить работнику выполнение работы дистанционно либо по собственной инициативе работника временно перевести его на дистанционную работу в порядке и по основаниям, предусмотренным статьей 312.9 ТК.
Таким правом преимущественно необходимо воспользоваться в отношении работников, имеющих противопоказания к проведению профилактической прививки.8. Ознакомить работников, перечисленных в пункте 6, с упомянутым приказом под роспись.
Информация с сайта Минтруда.