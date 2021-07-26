В паспорта хотят вернуть графу «Национальность»

Графу «Национальность» хотят снова вернуть в паспорта россиян. Таким образом людям, относящимся к коренным малочисленным народам, не придется доказывать свое право на льготы.

Коренные малочисленные народы есть на Севере и на Дальнем Востоке, а также в Сибири. Таким людям предоставляются дополнительные льготы, например, в образовании.

С таким предложением выступил председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов, сообщает «Российская газета».

По мнению депутата, это важно для малокоренных народов, которые бы хотели сохранить свое наследие. Кроме этого, им не придется доказывать свою принадлежность к коренным малочисленным народам для получения льгот.