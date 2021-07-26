💰 Предпринята очередная попытка вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

В Госдуму сегодня внесен очередной законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам.

На этот раз авторы проекта — депутаты от ЛДПР.

Сколько аналогичных проектов было внесено ранее, мы, к сожалению, точно сказать не можем — сбились со счета.

Возврат индексации, отмененный с 2016 года, планируется осуществить с 2022 года.

«Учитывая низкие размеры страховых пенсий, многие пенсионеры для поддержания приемлемого уровня жизни вынуждены работать. Уровень их заработных плат, как правило, также невысок. Отсутствие индексации страховых пенсий негативно сказывается на их финансовом положении, а в условиях пандемии и роста инфляции вызывает рост социальной напряженности.

Кроме того, отсутствие индексации страховых пенсий работающим пенсионерам противоречит части 6 статьи 75 обновленной версии Конституции РФ, согласно которой индексация пенсий осуществляется не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом», ‒ говорится в пояснительной записке к документу.