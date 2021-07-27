🚭Власти хотят знать, куда родители тратят пособия на детей. Введут список запрещенных покупок из детских денег

Власти хотят запретить родителям тратить детские пособия на все, что не предназначено для детей. Так, в запретный перечень может попасть табачная и алкогольная продукция. Речь идет о региональном пособии, которое во многих регионах крайне мизерное (200 — 300 рублей).

Законопроект о контроле за целевым расходованием детского пособия внесен сегодня в Госдуму.

Предлагается установить вид товаров, работ и услуг, на оплату которых не могут расходоваться денежные средства, выплачиваемые в виде пособия на ребенка.

В частности, под запрет попадутпродукция, табачные изделия и иные товары, работы и услуги,. Точный перечень будут утверждать региональные власти.

Но как власти собрались контролировать процесс трат?

В пояснительной записке предложен механизм. Например, это перечисление пособия на ребенка на «социальный электронный счет», открытый родителем, являющимся владельцем карты «Мир».

Внедрение такого механизма контроля возможно с использованием информационной системы нефинансового процессингового центра (цитата из пояснительной записки).

Система позволяет обеспечить взаимодействие покупателя и любой торговой организации, подключившейся к системе, по оплате товаров, работ, услуг с использованием электронных средств платежа.

Подключиться к системе смогут юрлица и ИП вне зависимости от вида реализуемых ими товаров и услуг, что позволит гражданам приобретать товары и услуги как напрямую предназначенные для детей, так и косвенно связанные с их интересами.

Внедрение системы для перечисления пособия позволит осуществлять контроль за его целевым расходованием путем

Внедрение такого механизма также позволит осуществлять контроль за расходованием пособия на ребенка, не возлагая дополнительных обязанностей на граждан по предоставлению отчетности, считают авторы проекта, депутаты Курганской области.

Отмечается, что такая система уже введена в Калининградской области.

Внедрение системы будет способствовать сокращению расходов бюджетов на оплату услуг по доставке гражданам пособия на ребенка. Высвободившиеся денежные средства возможно направить на компенсацию торговым организациям расходов на доработку программного обеспечения кассовых терминалов для подключения к системе, отмечают региональные депутаты.