📩 Почта будет оцифровывать бумажные письма и присылать их адресату в электронном виде

«Почта России» запустила новый сервис — оцифровку входящей бумажной корреспонденции для компаний и госструктур и передачу ее адресатам в электронном виде.

Как пишут «Ведомости», на почте будут вскрывать письма, переводить их в электронный вид, после чего пересылать или выкладывать на сервер адресату. Само собой такие действия будут по договоренности с компанией-адресатом.

Почта будет заключать договоры и соглашения о неразглашении, а также от компании будет оформлена доверенность на получение, вскрытие и обработку корреспонденции.

Цена на услугу составляет от 4,8 (оцифровка одной страницы документа) до 60 руб. (внесение документа в систему документооборота заказчика).

На «Почте» отмечают, что в среднем бизнес тратит на обработку 1000 бумажных писем около 35 тыс. руб., однако сервисы оцифровки позволяют снизить этот показатель до 25 тыс. руб.