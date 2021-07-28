Как бухгалтеру защититься от вечно недовольного клиента? Бесплатный вебинар уже завтра

Бывает, что клиент нанимает бухгалтера-аутсорсера, бухгалтер прикладывает все усилия к работе, а клиент недоволен и попросту обесценивает проведенную работу. Что делать в этом случае?

Учебный центр «Клерка» приглашается на бесплатный вебинар «Обесценивание работы бухгалтера клиентом: что делать?». Он пройдет завтра, 29 июля, в 11:00 по Москве.

На вебинаре обсудим:

как это происходит;

в чем может быть причина обесценивания;

как изменить ситуацию;

как действовать, исходя из новой картины мира, чтобы получать результат.

Спикер — Лариса Магафурова, эксперт по учету и налогам, руководитель бухгалтерской компании, входит в ТОП-10 бухгалтерских блогеров, автор многочисленных публикаций в ведущих отраслевых СМИ