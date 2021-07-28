💉 Работники считают дополнительную страховку от ковида как основную мотивацию к прививкам

44% опрошенных отметили, что основным стимулом для вакцинации является дополнительная страховка против побочки от работодателя.
Такой результат показало исследование экспертами аналитического центра «АльфаСтрахование. Медицина», сообщает «ТАСС».
Опрошенные отметили, что работодатель может мотивировать:
- допстраховкой от ковида — 44%;
- дополнительными выходными после прививки — 32%;
- корпоративными бонусами — 23%;
- возможностью сделать прививку в офисе без отрыва от работы — 15%.
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