Через 3 дня работающим пенсионерам повысят пенсии

В августе 2021 года работавшие в 2020 году пенсионеры начнут получать страховую пенсию в повышенном размере.

Максимальная прибавка от перерасчета пенсии за отработанный 2020 год ограничена стоимостью 3 пенсионных баллов. В денежном эквиваленте эта сумма составит не более 296,58 рублей.

На беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых работодатели в 2020 году уплачивали страховые взносы.

В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный процент, прибавка к пенсии от такого перерасчета носит сугубо индивидуальный характер.

Ее размер зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2020 году, то есть от суммы начисленных (уплаченных) за него работодателем страховых взносов, и от факта работы на дату перерасчета.

Напомним, что стоимость одного пенсионного балла зависит от того, когда человек вышел на пенсию.

Тем, кто сейчас не работает, баллы переведут в деньги из расчета 98,86 рубля. Для тех, кто вышел на пенсию в 2015 году и продолжает работать, цена балла составит 71,41 руб.