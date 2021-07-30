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📝 Вышла новая форма уведомления о КИК

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Рубрика КИК
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Налоговики утвердили новую форму уведомления о контролируемых иностранных компаниях, порядок ее заполнения и электронный формат.

Опубликован Приказ ФНС от 19.07.2021 № ЕД-7-13/671@.

Этот документ применяется за налоговые периоды начиная с 2021 года.

Напомним, уведомления представляются в следующие сроки:

  • налогоплательщиками-организациями — не позднее 20 марта;
  • налогоплательщиками-физическими лицами — не позднее 30 апреля.

Непредставление в установленный срок уведомления о КИК и документов, подтверждающих размер прибыли (убытка) КИК, влечет взыскание штрафа в размере 500 000 рублей.

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