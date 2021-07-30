📝 Вышла новая форма уведомления о КИК

Налоговики утвердили новую форму уведомления о контролируемых иностранных компаниях, порядок ее заполнения и электронный формат.
Опубликован Приказ ФНС от 19.07.2021 № ЕД-7-13/671@.
Этот документ применяется за налоговые периоды начиная с 2021 года.
Напомним, уведомления представляются в следующие сроки:
- налогоплательщиками-организациями — не позднее 20 марта;
- налогоплательщиками-физическими лицами — не позднее 30 апреля.
Непредставление в установленный срок уведомления о КИК и документов, подтверждающих размер прибыли (убытка) КИК, влечет взыскание штрафа в размере 500 000 рублей.