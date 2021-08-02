👉 Подать заявление на уточнение платежа стало проще

Со 2 августа при обнаружении ошибки в оформлении платежного поручения налогоплательщики могут подать заявление об уточнении платежа в налоговый орган вне зависимости от места постановки на учет.

Поиск и уточнение платежа осуществляется в режиме налогового автомата, сообщает ФНС.

О результатах обработки заявления налогоплательщик будет проинформирован письменно в течение 5 дней со дня принятия решения.

Новый функционал снизит трудозатраты на взаимодействие с налоговыми органами, сократит издержки налоговых органов на обработку заявлений и уточнение платежей, обеспечит качественный уровень налоговых услуг.

Подать заявление об уточнении платежа также могут пользователи Личных кабинетов налогоплательщика.