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👉 Подать заявление на уточнение платежа стало проще

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Рубрика Новости ФНС
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Со 2 августа при обнаружении ошибки в оформлении платежного поручения налогоплательщики могут подать заявление об уточнении платежа в налоговый орган вне зависимости от места постановки на учет.

Поиск и уточнение платежа осуществляется в режиме налогового автомата, сообщает ФНС.

О результатах обработки заявления налогоплательщик будет проинформирован письменно в течение 5 дней со дня принятия решения.

Новый функционал снизит трудозатраты на взаимодействие с налоговыми органами, сократит издержки налоговых органов на обработку заявлений и уточнение платежей, обеспечит качественный уровень налоговых услуг.

Подать заявление об уточнении платежа также могут пользователи Личных кабинетов налогоплательщика.

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