Российские миллиардеры совокупно обогатились почти на $40 млрд за последние полгода

За первые шесть месяцев 2021 года совокупное состояние российских миллиардеров выросло на 39,4 млрд долларов. Больше всех разбогател основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов.

Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на рейтинг Bloomberg. Рейтинг рассчитывается на основании стоимости акций компаний, которыми владеют миллиардеры.

Самый значительный рост богатства с начала года зафиксирован у Мордашова, находящегося на четвертой строчке рейтинга среди российских миллиардеров, — на 6,14 миллиарда долларов, до 29,2 миллиарда. Также заметно увеличилось состояние совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона и основного бенефициара НЛМК Владимира Лисина — на 5,8 и 5,5 миллиарда долларов соответственно.

При этом, некоторые из них наоборот «обеднели».

Больше всех потеряли бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко (десятое место) — 886 миллионов долларов, и основательница и гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук (19-е место) — 731 миллион долларов. В результате их состояние составило 17,2 и 8,35 миллиарда долларов соответственно.

Как говорится, кому пандемия, а кому — рост состояния.