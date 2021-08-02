Инфляция — из-за дефицита мигрантов, считает Собянин

Столичный градоначальник сообщил, что одной из причин инфляции явился дефицит рабочей силы в лице мигрантов. Что повлекло за собой удорожание рабочей силы без увеличения производительности труда.

Об этом мэр Москвы сообщил в интервью «РБК».

«Действительно, возник дефицит рабочей силы. И достаточно большой. Я думаю, тысяч 200, наверное. Частью в ЖКХ, частью в сфере услуг и торговле, частью на стройке и так далее. Это потянуло за собой увеличение стоимости рабочей силы и все остальное тоже начало расти. Потому что, когда заработная плата растет без увеличения производительности труда и выпуска конечного продукта, любой экономист скажет, к чему это приводит. Поэтому мы и видим усиление инфляции», — объяснил Собянин.

По его словам, сейчас бизнес адаптируется к этой проблеме, а объемы работ начинают расти.