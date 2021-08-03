Ограничений на профессии для женщин стало меньше

Женщинам разрешили работать в котельных, на некоторых работах в металлообработке. Под запрет в этой отрасли теперь подпадают только некоторые профессии: котельщик, токарь и чеканщик.

Приказ Минтруда от 13.05.2021 № 313н с поправками в документ, регламентирующий труд женщин, опубликован на официальном портале.

Также из-под запрета вывели женский труд по монтажу и обслуживанию технологического оборудования, ремонту нефтепромыслового оборудования в сфере добычи нефти и газа. Под запретом останутся только профессии слесаря и электромонтера.

Новые правила заработают с 1 марта 2022 года.