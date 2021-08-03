Социальный налоговый вычет по НДФЛ хотят увеличить до 360 тыс. рублей

Размер социального налогового вычета, который сейчас составляет 120 тыс. рублей, хотят увеличить в 3 раза — до 360 тыс. рублей.
Такая поправка в статью 219 НК содержится в законопроекте, подготовленном депутатами от ЛДПР.
Об этом рассказал один из авторов проекта, Ярослав Нилов, в своем Телеграм-канале.
Таким образом, люди смогут вернуть из бюджета 46,8 тыс. руб. по расходам на лечение, обучение, спортивно-оздоровительные услуги, пенсионное и медицинское страхование.
Напомним, нынешний размер социального вычета остается неизменным уже более 10 лет.