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Социальный налоговый вычет по НДФЛ хотят увеличить до 360 тыс. рублей

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Рубрика Социальный вычет
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Размер социального налогового вычета, который сейчас составляет 120 тыс. рублей, хотят увеличить в 3 раза — до 360 тыс. рублей.

Такая поправка в статью 219 НК содержится в законопроекте, подготовленном депутатами от ЛДПР.

Об этом рассказал один из авторов проекта, Ярослав Нилов, в своем Телеграм-канале.

Таким образом, люди смогут вернуть из бюджета 46,8 тыс. руб. по расходам на лечение, обучение, спортивно-оздоровительные услуги, пенсионное и медицинское страхование.

Напомним, нынешний размер социального вычета остается неизменным уже более 10 лет.

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