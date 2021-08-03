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📱 Людям станет проще подписывать электронные договоры — через приложение «Госключ»

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Рубрика Общество. Люди. События
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Минцифры запустило новое приложение «Госключ». Через него можно подписать договор на сотовую связь. А скоро станут доступны для подписания договор купли-продажи машины и аренды жилья.

«Госключ» уже доступен для скачивания на телефон — тут.

В новом приложении человек может сформировать бесплатную электронную подпись и подписывать ей договоры.

Сейчас — только договор на оказание сотовой связи с Tele2. Скоро к этой услуги подключатся МТС, Мегафон и Билайн.

Позже через «Госключ» можно будет подписать и другие договоры, например купля-продажа автомобиля и аренда недвижимости.

В редакции «Клерка» решили установить себе данное приложение и посмотреть, как оно работает. Но, к сожалению, не на все телефоны его можно скачать.

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