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Досудебную претензию можно направить по электронке

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Рубрика Право
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Претензия, направленная на электронную почту, считается выполнением требования о досудебном урегулировании спора. Но только в том случае, если ее адрес указан на официальном сайте для обращения компаний.

Такой вывод следует из постановления АС Московского округа от 23.07.2021 № Ф05-17955/2021 по делу № А40-45446/21.

Скачать постановление АС Московского округа № Ф05-17955/2021 можно тут.

Компания направила контрагенту претензию на нарушение сроков доставки грузов и начисление пени по электронке. Адрес электронной почты был указан на официальном сайте как актуальный для обращения юрлицам.

Контрагент зарегистрировал претензию и ответил на нее отказом.

Компания обратилась в суд. Однако суд первой инстанции отказал в рассмотрении иска из-за несоблюдения досудебного урегулирования спора. Апелляция в решении ничего менять не стала.

Однако кассация не согласилась с нижестоящими судами. Ссылаясь на постановление Пленума ВС от 23.06.2015 № 25, АС МО отметил, что

«юридически значимое сообщение может быть направлено, в том числе посредством электронной почты, <...> когда можно достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано».

Так как контрагент отреагировал на претензию, то можно говорить о соблюдении досудебного урегулирования спора.

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