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🏡 Сведения о недвижимости надо будет сдавать по новой форме

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Рубрика Налог на имущество физических лиц
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С 1 ноября 2022 года будет применяться новая форма бланка сообщения о наличии недвижимости.

Вышел приказ ФНС от 05.07.2021 № ЕД-7-21/632@.

Напомним, такое сообщение физлица сдают в ИФНС в случае, если им не пришло уведомление на уплату налога. Если у налоговиков нет сведений о вашем имуществе, их необходимо проинформировать об этом.

В бланк включен новый раздел «Сведения об ограничении права на объект недвижимого имущества в связи с наложением ареста, залогом в качестве меры пресечения в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РФ, ипотекой, установлением запрета на совершение определенных действий с недвижимым имуществом».

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