🏡 Сведения о недвижимости надо будет сдавать по новой форме

С 1 ноября 2022 года будет применяться новая форма бланка сообщения о наличии недвижимости.
Вышел приказ ФНС от 05.07.2021 № ЕД-7-21/632@.
Напомним, такое сообщение физлица сдают в ИФНС в случае, если им не пришло уведомление на уплату налога. Если у налоговиков нет сведений о вашем имуществе, их необходимо проинформировать об этом.
В бланк включен новый раздел «Сведения об ограничении права на объект недвижимого имущества в связи с наложением ареста, залогом в качестве меры пресечения в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РФ, ипотекой, установлением запрета на совершение определенных действий с недвижимым имуществом».