❗ Малому бизнесу из пострадавших отраслей будут давать субсидии по 50 % МРОТ на сотрудника

Бизнесу из районов, где с 1 августа введен ограничительные меры из-за коронавируса, будут выдавать субсидии.

Проект опубликован на федеральном портале.

Условия следующие:

2) Вид деятельности относится к пострадавшим отраслям (ориентируются на ОКВЭД, которые значатся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП на 10 июля 2021 года). Список отраслей приводится в этом же проекте.

3) Фирма не находится в процессе ликвидации, а в отношении ИП не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРИП.

4) У получателя субсидии по состоянию на 1 июля отсутствует недоимка по налогам и взносам более 3 тыс. рублей.

5) Бизнес ведется на территории, где принято решение о введении ограничительных мер.

6) Более 25 % компании не принадлежит организации, которая не является субъектом МСП.