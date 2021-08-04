❗ Малому бизнесу из пострадавших отраслей будут давать субсидии по 50 % МРОТ на сотрудника

Бизнесу из районов, где с 1 августа введен ограничительные меры из-за коронавируса, будут выдавать субсидии.
Проект опубликован на федеральном портале.
Условия следующие:
1) Компания или ИП включены в реестр МСП по состоянию на 10 июля 2021 года.Также субсидии будут давать социально ориентированным НКО.
2) Вид деятельности относится к пострадавшим отраслям (ориентируются на ОКВЭД, которые значатся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП на 10 июля 2021 года). Список отраслей приводится в этом же проекте.
3) Фирма не находится в процессе ликвидации, а в отношении ИП не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРИП.
4) У получателя субсидии по состоянию на 1 июля отсутствует недоимка по налогам и взносам более 3 тыс. рублей.
5) Бизнес ведется на территории, где принято решение о введении ограничительных мер.
6) Более 25 % компании не принадлежит организации, которая не является субъектом МСП.
Размер субсидии = (12 792 х количество работников х 50%).Субсидия предоставляется не более одного раза за каждые 2 недели, но не более, чем в совокупности за 4 недели ограничительных мер.
ИП без работников получать 50 % МРОТ.
Количество работников для субсидии за июнь надо будет указать в заявлении. Но этот показатель не может быть больше численности за июнь по разделу 3 РСВ.
Список пострадавших отраслей:
Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности
Код ОКВЭД 2
Деятельность в области демонстрации кинофильмов
59.14
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений
90
Деятельность музеев
91.02
Деятельность зоопарков
91.04.1
Деятельность санаторно-курортных организаций
86.90.4
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений
93
Деятельность физкультурно-оздоровительная
96.04
Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма
79
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания
55
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков
56
Деятельность по организации конференций и выставок
82.3
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
49.3
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
49.4
Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта
50.3
Деятельность автовокзалов и автостанций
52.21.21
Образование дополнительное детей и взрослых
85.41
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми
88.91
Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения
95
Стоматологическая практика
86.23
Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
47.19
Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах
47.4
Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах
47.5
Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах
47.6
Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах
47.7
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью
47.82
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами
47.89
Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг
96