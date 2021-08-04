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❗ Малому бизнесу из пострадавших отраслей будут давать субсидии по 50 % МРОТ на сотрудника

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Рубрика Малый бизнес
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Бизнесу из районов, где с 1 августа введен ограничительные меры из-за коронавируса, будут выдавать субсидии.

Проект опубликован на федеральном портале.

Условия следующие:

1) Компания или ИП включены в реестр МСП по состоянию на 10 июля 2021 года.

2) Вид деятельности относится к пострадавшим отраслям (ориентируются на ОКВЭД, которые значатся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП на 10 июля 2021 года). Список отраслей приводится в этом же проекте.

3) Фирма не находится в процессе ликвидации, а в отношении ИП не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРИП.

4) У получателя субсидии по состоянию на 1 июля отсутствует недоимка по налогам и взносам более 3 тыс. рублей.

5) Бизнес ведется на территории, где принято решение о введении ограничительных мер.

6) Более 25 % компании не принадлежит организации, которая не является субъектом МСП.

Также субсидии будут давать социально ориентированным НКО.

Размер субсидии = (12 792 х количество работников х 50%).

ИП без работников получать 50 % МРОТ.

Субсидия предоставляется не более одного раза за каждые 2 недели, но не более, чем в совокупности за 4 недели ограничительных мер.

Количество работников для субсидии за июнь надо будет указать в заявлении. Но этот показатель не может быть больше численности за июнь по разделу 3 РСВ.

Список пострадавших отраслей:

Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности

Код ОКВЭД 2

Деятельность в области демонстрации кинофильмов

59.14

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений

90

Деятельность музеев

91.02

Деятельность зоопарков

91.04.1

Деятельность санаторно-курортных организаций

86.90.4

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений

93

Деятельность физкультурно-оздоровительная

96.04

Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма

79

Деятельность по предоставлению мест для временного проживания

55

Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков

56

Деятельность по организации конференций и выставок

82.3

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта

49.3

Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

49.4

Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта

50.3

Деятельность автовокзалов и автостанций

52.21.21

Образование дополнительное детей и взрослых

85.41

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

88.91

Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения

95

Стоматологическая практика

86.23

Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах

47.19

Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах

47.4

Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах

47.5

Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах

47.6

Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах

47.7

Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью

47.82

Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами

47.89

Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг

96

 

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