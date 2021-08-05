🍞 💊 Малоимущим предложили выдавать сертификаты на покупку еды и лекарств

ЛДПР предлагает выдавать всем малоимущим продовольственно-лекарственные сертификаты. Законопроект скоро направят на рассмотрение в Госдуму.
Сумма по такому сертификату — 30% величины прожиточного минимума на душу населения. Выдавать его предлагается ежемесячно.
Об этом сообщил замглавы партии ЛДПР Ярослав Нилов. Текст законопроекта был выложен в телеграм-канале.
«Проблема недостатка средств в семейных бюджетах на продукты и товары первой необходимости и лекарственные средства возникла не вчера, да и завтра не исчезнет — лукавые цифры Росстата на фоне пандемии никого не обманут.
Мы предлагаем реальную помощь малообеспеченным гражданам — продовольственно-лекарственные сертификаты позволят „подлечить“ семейный бюджет»,
— пояснил Нилов.
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