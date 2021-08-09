Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

❗❗❗Бухгалтеры смогут сдавать бухотчетность через сайт ФНС

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Бухгалтерская отчетность
Версия для печати

Не обязательно будет сдавать баланс по ТКС. С 2022 года бухотчетность можно будет отправлять через сайт ФНС.

На федеральном портале опубликован проект поправок, вносимых в Порядок сдачи бухотчетности в целях формирования ГИР БО.

Меняется способ сдачи. Сейчас предусмотрено, что отчетность сдается электронно по ТКС через оператора ЭДО.

В обновленных правилах будет указано, что сдать бухотчетность можно через сайт ФНС.

Напомним, недавно из закона о бухучете исключили требование отправлять отчетность только через операторов ТКС. То есть снято ограничение на способ представления обязательного экземпляра бухотчетности

При этом требование представлять ее в электронной форме в законе осталось, пояснил Минфин в информационном сообщении № ИС-учет-34 от 05.07.2021. В законе сказано, что допустимые способы отправки бухотчетности будет устанавливать ФНС.

Вышеназванным проектом такой способ установлен.

Добавим, что в рамках пилотного проекта способ сдачи через сайт ФНС действует несколько лет, хотя в законе было указано, что отправлять отчетность надо именно через операторов ТКС.

Учебный центр «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Дробление бизнеса 2021: законность, ошибки, ответственность». Он пройдет 23 августа в 11:00 по Мск.

Подборка полезных мероприятий

Разместить