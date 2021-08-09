❗❗❗Бухгалтеры смогут сдавать бухотчетность через сайт ФНС

Не обязательно будет сдавать баланс по ТКС. С 2022 года бухотчетность можно будет отправлять через сайт ФНС.

На федеральном портале опубликован проект поправок, вносимых в Порядок сдачи бухотчетности в целях формирования ГИР БО.

Меняется способ сдачи. Сейчас предусмотрено, что отчетность сдается электронно по ТКС через оператора ЭДО.

В обновленных правилах будет указано, что сдать бухотчетность можно через сайт ФНС.

Напомним, недавно из закона о бухучете исключили требование отправлять отчетность только через операторов ТКС. То есть снято ограничение на способ представления обязательного экземпляра бухотчетности

При этом требование представлять ее в электронной форме в законе осталось, пояснил Минфин в информационном сообщении № ИС-учет-34 от 05.07.2021. В законе сказано, что допустимые способы отправки бухотчетности будет устанавливать ФНС.

Вышеназванным проектом такой способ установлен.

Добавим, что в рамках пилотного проекта способ сдачи через сайт ФНС действует несколько лет, хотя в законе было указано, что отправлять отчетность надо именно через операторов ТКС.