Каждый седьмой житель страны — бедный. Всего их 19,1 млн на 1 полугодие 2021 года

По состоянию на 1 полугодие 2021 года число бедных, то есть людей с уровнем дохода ниже прожиточного минимума составило 19,1 млн чел. Или 13,1% от всего населения.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.

«До 2021 года порядок определения величины прожиточного минимума и его назначение регулировались федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ „О прожиточном минимуме в РФ“. Показатель формировался ежеквартально на основе стоимостной оценки потребительской корзины, а также обязательных платежей и сборов.

Федеральным законом от 29 декабря 2020 года № 473-ФЗ введен новый порядок, в соответствии с которым величина прожиточного минимума, начиная с 2021 года, устанавливается в целом на календарный год (до 2021 года ежеквартально).

Начиная с 2021 года, в соответствии с указанным законом величина прожиточного минимума определяется в размереза год, предшествующий прошлому отчетному периоду, и пересматривается не реже одного раза в пять лет, исходя из условий социально-экономического развития РФ», — говорится в комментарии ведомства.

Принятые в 2020-2021 годах меры поддержки доходов россиян, сыграли позитивную роль в снижении уровня бедности, сообщил после этого Минтруд и напомнил, что особое внимание было уделено поддержке семей с детьми.

В 2018 году Путин майским указом поставил задачук 2024 году. В июле прошлого года новым указом эту дату передвинули на 2030-й.

Как всегда, вопрос: а как быть тем «несчастливчикам», не попавшим в половину, которая с 2030-го бедными считаться уже не будет? Ждать следующей «круглой» даты?