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⚡️ Студентов с медотводом и непривитых предложили отправить на удаленку

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Рубрика Общество. Люди. События
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Вузам предлагают за свой счет вакцинировать иностранных студентов. А студентов с медотводами или непривитых — переводить на удаленку. Минобрнауки дало свои рекомендации.

Как пишет «ТАСС», рекомендации от Минобрнауки следующие:

  • Вузам предложили организовать вакцинацию иностранных студентов за свой счет.
  • Вузам целесообразно перевести студентов, не привитых от ковида или имеющих медотвод, на удаленку.
  • Для студентов на удаленке вузам целесообразно ввести особый режим посещения учебных корпусов.

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