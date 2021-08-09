⚡️ Студентов с медотводом и непривитых предложили отправить на удаленку

Вузам предлагают за свой счет вакцинировать иностранных студентов. А студентов с медотводами или непривитых — переводить на удаленку. Минобрнауки дало свои рекомендации.
Как пишет «ТАСС», рекомендации от Минобрнауки следующие:
- Вузам предложили организовать вакцинацию иностранных студентов за свой счет.
- Вузам целесообразно перевести студентов, не привитых от ковида или имеющих медотвод, на удаленку.
- Для студентов на удаленке вузам целесообразно ввести особый режим посещения учебных корпусов.