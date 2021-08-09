Люди тратят имущественный вычет на погашение ипотеки

Получив из налоговой инспекции возврат НДФЛ в связи с получением имущественного налогового вычета, люди в основном тратят эти деньги на досрочное погашение ипотеки.

Так поступаю 47 % налогоплательщиков, говорится в исследовании Райффайзенбанка.

Кроме того, люди направляют деньги от вычета на следующие цели:

на текущие расходы — 31 %;

на ремонт — 22 %;

на покупки для дома — 14 %;

на поездку в отпуск — 12 %;

на пополнение накоплений — 9 %;

на инвестиции — 3 %;

на первоначальный взнос на новую квартиру — 2 %.

В банке отметили, что в среднем клиенты выплачивают ипотеку за 7 лет.

Источник: ИА ТАСС