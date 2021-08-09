Люди тратят имущественный вычет на погашение ипотеки

Получив из налоговой инспекции возврат НДФЛ в связи с получением имущественного налогового вычета, люди в основном тратят эти деньги на досрочное погашение ипотеки.
Так поступаю 47 % налогоплательщиков, говорится в исследовании Райффайзенбанка.
Кроме того, люди направляют деньги от вычета на следующие цели:
- на текущие расходы — 31 %;
- на ремонт — 22 %;
- на покупки для дома — 14 %;
- на поездку в отпуск — 12 %;
- на пополнение накоплений — 9 %;
- на инвестиции — 3 %;
- на первоначальный взнос на новую квартиру — 2 %.
В банке отметили, что в среднем клиенты выплачивают ипотеку за 7 лет.
Источник: ИА ТАСС