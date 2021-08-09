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Люди тратят имущественный вычет на погашение ипотеки

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Рубрика Ипотека
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Получив из налоговой инспекции возврат НДФЛ в связи с получением имущественного налогового вычета, люди в основном тратят эти деньги на досрочное погашение ипотеки.

Так поступаю 47 % налогоплательщиков, говорится в исследовании Райффайзенбанка.

Кроме того, люди направляют деньги от вычета на следующие цели:

  • на текущие расходы — 31 %;
  • на ремонт — 22 %;
  • на покупки для дома — 14 %;
  • на поездку в отпуск — 12 %;
  • на пополнение накоплений — 9 %;
  • на инвестиции — 3 %;
  • на первоначальный взнос на новую квартиру — 2 %.

В банке отметили, что в среднем клиенты выплачивают ипотеку за 7 лет.

Источник: ИА ТАСС

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