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Суд защитил налогоплательщика от ФНС в споре про срок давности взыскания дебиторской задолженности

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Рубрика Дебиторская задолженность
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Ошибочное мнение налогоплательщика об истечении срока давности взыскания дебиторской задолженности не привело к невозможности учесть эту сумму в расходах

У налогоплательщика имелась дебиторская задолженность контрагента (заказчика по договору подряда), срок давности по которой должен был истечь в 2013, 2014 гг. Между тем, в 2013 году контрагент подписал акт сверки задолженности, что, по мнению налогоплательщика привело к перерыву срока исковой давности.

В связи с этим налогоплательщик принял меры к взысканию спорной задолженности лишь в 2016 году, суды при рассмотрении данного гражданско-правового спора разошлись во мнениях относительно истечения срока исковой давности в 2016 году, и в итоге было признано, что этот срок истек в 2013, 2014 гг., поэтому налогоплательщику отказано в иске о взыскании спорной задолженности.

Причиной расхождения судов во мнениях относительно истечения срока давности стал вопрос о том, подписан ли упомянутый акт сверки со стороны контрагента уполномоченным лицом или же такие полномочия у него отсутствовали.

В связи с принятием в 2016 году указанных судебных актов об отказе во взыскании задолженности налогоплательщик в 2019 году представил уточненную декларацию по налогу на прибыль за 2016 год, в которой увеличил внереализационные расходы на сумму безнадежной задолженности.

Налоговый орган по итогам проверки декларации пришел к выводу о том, что спорная сумма неправомерно включена налогоплательщиком в состав внереализационных расходов за 2016 применительно к положениям ст. 78 НК РФ в качестве безнадежной к взысканию. По его мнению, является необоснованным вывод о том, что налогоплательщик до вступления в силу судебного акта по делу о взыскании задолженности был не вправе признавать сумму задолженности безнадежной к взысканию. Судебные акты по этому делу лишь закрепили факт того, что срок исковой давности истек в 2013-2014 и по своей сути установили, что налогоплательщик не проявил должную степень осмотрительности и осторожности, в результате чего пропустил срок. Соответственно указанные судебные акты не могут являться начальным моментом для расчета срока, с которого налогоплательщик узнал или должен был узнать об истечении срока давности. Тем самым он продлил себе срок включения в расходы сумм дебиторской задолженности на 5-6 лет.

Суды не согласились с такой позицией налогового органа и рассмотрели спор в пользу налогоплательщика, отметив, что налогоплательщик имел с данным контрагентом длительные хозяйственные связи, на исполнении у сторон находилось множество договоров. В рассматриваемом случае налогоплательщик добросовестно оценивал спорную задолженность как подлежащую взысканию в судебном порядке; до принятия судебного акта об отказе в ее взыскании оснований для признания спорной суммы расходов как безнадежной к взысканию не имелось.

(постановление АС Волго-Вятского округа от 19.07.2021 по делу № А82-10792/2020 ООО "ВПС")

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