👉 Отзывы на «Моё Дело» сами себя не напишут! Приходите все, кто пользуется сервисом

Друзья, кто пользуется сервисами компании «Моё дело»? Мы очень хотим, чтобы вы оставили по сервису свои комментарии. Кто, как не вы, можете рассказать о том, удобный он, или может, вам хочется что-то улучшить? К вашим отзывам обязательно прислушаются сотрудники сервиса.

Мы сделали классную вещь на «Клерке»: вы можете оставить отзыв о компании не где-то в комментариях, которых много и они хаотичны. А в специальном месте, где его обязательно прочтет представитель «Моего дела», примет к сведению и даже ответит вам.

Поэтому, если есть на что пожаловаться (или, наоборот, похвалить) — скорее все сюда! А по итогам ваших отзывов мы напишем обзор.