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👉 Отзывы на «Моё Дело» сами себя не напишут! Приходите все, кто пользуется сервисом

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Бухгалтерские программы
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Друзья, кто пользуется сервисами компании «Моё дело»? Мы очень хотим, чтобы вы оставили по сервису свои комментарии. Кто, как не вы, можете рассказать о том, удобный он, или может, вам хочется что-то улучшить? К вашим отзывам обязательно прислушаются сотрудники сервиса. 

Мы сделали классную вещь на «Клерке»: вы можете оставить отзыв о компании не где-то в комментариях, которых много и они хаотичны. А в специальном месте, где его обязательно прочтет представитель «Моего дела», примет к сведению и даже ответит вам.

Поэтому, если есть на что пожаловаться (или, наоборот, похвалить) — скорее все сюда! А по итогам ваших отзывов мы напишем обзор. 

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