🍷💌Почта через свой сайт будет продавать вино

1 января 2022 года стартует эксперимент по дистанционной продаже российских вин, заказ которых будет осуществляться через специализированный сайт «Почты России».

Проект закона подготовлен Минфином и опубликован на федеральном портале.

В рамках эксперимента доставка вина будет осуществляться на территории Москвы, Подмосковья и Мордовии. Правительство может принять решение о расширении территории доставки.

В ходе эксперимента планируется оценить:

целесообразна ли отмена запрета на розничную продажу алкоголем через интернет;

надо ли на постоянной основе разрешить реализацию вина России от производителя до покупателя посредством заказа с использованием сайта АО «Почта России»;

можно ли обеспечить соблюдение запретов и ограничений, установленных для розничной продажи алкоголем, при его продаже дистанционным способом через интернет.

Продавцы и покупатели будут участвовать в этом эксперименте добровольно.

Перечень продавцов утвердит Правительство.

Покупатели будут заказывать вино на сайте Почты. Доставка будет осуществляться до дома клиента или в выбранное им почтовое отделение.