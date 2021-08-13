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Как быстро и бесплатно получить справку о том, что вы – не ИП

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Рубрика Новости ФНС
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Справки об отсутствии статуса ИП бывает необходима, к примеру, при оформлении некоторых социальных выплат, например, бесплатного и льготного питания детей в некоторых общеобразовательных учреждениях.

Как бесплатно и в кратчайшие сроки получить этот документ через сайт ФНС, рассказали в УФНС по Республике Алтай.

Подать запрос на получение справки нужно в сервисе «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде», введя свой ИНН и в «Результатах поиска» получить документ.

При этом для формирования справка не надо заполнять поле «Выбрать регион».

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Справка, полученная в электронной форме, подписанная электронной подписью, равнозначна справке, выданной в налоговом органе в бумажном виде.

К сведению: размер госпошлины за предоставление справки в бумажном виде в налоговом органе составляет 200 рублей. Электронную справку можно получить бесплатно.

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