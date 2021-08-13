⚡️ В Москве отменили обязательную удаленку для 30% сотрудников. Но маски все равно носить придется

Столичный градоначальник отменил требование о переводе на дистанционную работу не менее 30% сотрудников.
Об этом Собянин сообщает в своем блоге.
С 13 августа:
- отменяется обязательное требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий и организаций, включая работников старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями;
- сохранение удаленки (по возможности) остается рекомендованным;
- термометрия сотрудников с утра остается обязательной;
- однако термометрия каждые 4 часа теперь не обязательна;
- сотрудники с симптомами ОРВИ на работу не допускаются;
- тестирование на ковид для 10% персонала каждые 15 дней тоже отменили;
Кроме того, разрешили посещать зоопарки, включая крытые павильоны.
Многие профилактические меры пока остаются в силе. Мы по-прежнему должны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Нельзя проводить массовые мероприятия. Сохраняются ограничения на посещение театров, концертов и кино.
Указ Мэра Москвы «О внесении изменений в Указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ» можно скачать во вложении.