Через Госуслуги можно будет записать ребенка в детский сад, школу или на секции

В 2021 году стартует тестовый проект по записи детей в школу, детские сады или на секции.
Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на форуме «Цифровая эволюция».
«С 1 сентября этого года в нескольких регионах государства начинается тестирование обновленной услуги по записи в детский сад. Данная услуга будет осуществляться централизованно через федеральный портал государственных и муниципальных услуг. Это должно отразиться на улучшении ее качества», — сказал Чернышенко.Также с этого года в тестовом режиме будет запущена возможность подачи заявления на поступление в школу или на секции.
Стоит отметить, что уже сейчас в некоторых регионах доступна такая запись.
Например, в Санкт-Петербурге...
и в Тульской области.
А вот в Брянской области — нет.
Портал Госуслуг выдает следующее предупреждение:
«Обязательно уточните, доступна ли онлайн запись в школу в вашем регионе. Чтобы подать заявление, нужно заполнить данные о родителе или опекуне, указать данные ребенка и выбрать школу».Друзья, а в вашем регионе можно подать заявление в школу или в садик через Госуслуги?
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