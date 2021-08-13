Через Госуслуги можно будет записать ребенка в детский сад, школу или на секции

В 2021 году стартует тестовый проект по записи детей в школу, детские сады или на секции.

Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на форуме «Цифровая эволюция».

«С 1 сентября этого года в нескольких регионах государства начинается тестирование обновленной услуги по записи в детский сад. Данная услуга будет осуществляться централизованно через федеральный портал государственных и муниципальных услуг. Это должно отразиться на улучшении ее качества», — сказал Чернышенко.

Также с этого года в тестовом режиме будет запущена возможность подачи заявления на поступление в школу или на секции.

Стоит отметить, что уже сейчас в некоторых регионах доступна такая запись.

Например, в Санкт-Петербурге...

и в Тульской области.

А вот в Брянской области — нет.

Портал Госуслуг выдает следующее предупреждение:

«Обязательно уточните, доступна ли онлайн запись в школу в вашем регионе. Чтобы подать заявление, нужно заполнить данные о родителе или опекуне, указать данные ребенка и выбрать школу».

Друзья, а в вашем регионе можно подать заявление в школу или в садик через Госуслуги?

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