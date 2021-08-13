Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Через Госуслуги можно будет записать ребенка в детский сад, школу или на секции

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Общество. Люди. События
Версия для печати

В 2021 году стартует тестовый проект по записи детей в школу, детские сады или на секции.

Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на форуме «Цифровая эволюция».

«С 1 сентября этого года в нескольких регионах государства начинается тестирование обновленной услуги по записи в детский сад. Данная услуга будет осуществляться централизованно через федеральный портал государственных и муниципальных услуг. Это должно отразиться на улучшении ее качества», — сказал Чернышенко.

Также с этого года в тестовом режиме будет запущена возможность подачи заявления на поступление в школу или на секции.

Стоит отметить, что уже сейчас в некоторых регионах доступна такая запись.

Например, в Санкт-Петербурге...

ог

и в Тульской области.

чс

А вот в Брянской области — нет.

яч

Портал Госуслуг выдает следующее предупреждение:

«Обязательно уточните, доступна ли онлайн запись в школу в вашем регионе. Чтобы подать заявление, нужно заполнить данные о родителе или опекуне, указать данные ребенка и выбрать школу».

Друзья, а в вашем регионе можно подать заявление в школу или в садик через Госуслуги?

Подписывайтесь на канал «БУХ! Молния».

Подборка полезных мероприятий

Разместить