Вступайте в Закрытый клуб бухгалтеров. Ваши переписки не увидят поисковики

Сервис «Клерк.Консультации» существует уже почти месяц, и в нашей группе уже 170 человек. Это большое сообщество!

Пользователи сервиса могут задавать неограниченное количество вопросов нашим экспертам. Отвечаем в течение суток (обычно, даже быстрее).

Для коммуникации и между участниками «Клерк.Премиум» создали: Закрытый Клуб бухгалтеров. Этот раздел закрыт для индексации поисковых систем и для других пользователей. Здесь можно общаться на разные темы.

Как подключиться к «Консультациям»

Сервис доступен только подписчикам «Клерк.Премиума». Подключайтесь по кнопке ниже:

Что еще получите в «Клерк.Премиуме»

«Клерк Премиум» — это доступ к нашей образовательной платформе. На ней уже:

35 курсов и около 300 вебинаров (год станет в два раза больше, доплачивать не надо);

(год станет в два раза больше, доплачивать не надо); сервис «Консультации», где сможете задавать неограниченное количество вопросов экспертам (отвечаем в течение дня);

(отвечаем в течение дня); сертификаты ИПБ России;

эксклюзивный закрытый онлайн-журнал про изменения в законах;

проверка контрагентов;

отслеживание, какую отчетность вашей компании надо сдавать в Росстат.

Сейчас получите подписку на год за 19840 рублей. Осенью цены серьезно повысим.