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Вступайте в Закрытый клуб бухгалтеров. Ваши переписки не увидят поисковики

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
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Сервис «Клерк.Консультации» существует уже почти месяц, и в нашей группе уже 170 человек. Это большое сообщество!

Пользователи сервиса могут задавать неограниченное количество вопросов нашим экспертам. Отвечаем в течение суток (обычно, даже быстрее).

Для коммуникации и между участниками «Клерк.Премиум» создали: Закрытый Клуб бухгалтеров. Этот раздел закрыт для индексации поисковых систем и для других пользователей. Здесь можно общаться на разные темы.

Как подключиться к «Консультациям»

Сервис доступен только подписчикам «Клерк.Премиума». Подключайтесь по кнопке ниже:

Что еще получите в «Клерк.Премиуме»

«Клерк Премиум» — это доступ к нашей образовательной платформе. На ней уже:

Сейчас получите подписку на год за 19840 рублей. Осенью цены серьезно повысим.

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