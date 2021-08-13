Вступайте в Закрытый клуб бухгалтеров. Ваши переписки не увидят поисковики

Сервис «Клерк.Консультации» существует уже почти месяц, и в нашей группе уже 170 человек. Это большое сообщество!
Пользователи сервиса могут задавать неограниченное количество вопросов нашим экспертам. Отвечаем в течение суток (обычно, даже быстрее).
Для коммуникации и между участниками «Клерк.Премиум» создали: Закрытый Клуб бухгалтеров. Этот раздел закрыт для индексации поисковых систем и для других пользователей. Здесь можно общаться на разные темы.
Как подключиться к «Консультациям»
Сервис доступен только подписчикам «Клерк.Премиума». Подключайтесь по кнопке ниже:
Что еще получите в «Клерк.Премиуме»
«Клерк Премиум» — это доступ к нашей образовательной платформе. На ней уже:
- 35 курсов и около 300 вебинаров (год станет в два раза больше, доплачивать не надо);
- сервис «Консультации», где сможете задавать неограниченное количество вопросов экспертам (отвечаем в течение дня);
- сертификаты ИПБ России;
- эксклюзивный закрытый онлайн-журнал про изменения в законах;
- проверка контрагентов;
- отслеживание, какую отчетность вашей компании надо сдавать в Росстат.
Сейчас получите подписку на год за 19840 рублей. Осенью цены серьезно повысим.